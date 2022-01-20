Министр по культуре и туризму Калининградской области заразился коронавирусом

Калининград, 20 января. Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак заразился коронавирусом. Об этом стало известно ФАН.

Заболевание он переносит в легкой форме — возможно из-за того, что привился. Если бы не положительные ПЦР-тесты, министр даже ничего и не заметил бы.

«В первый раз, когда болел, я не был привит. У меня пару дней была небольшая температура, отсутствовало обоняние дней пять, я кашлял. Сейчас ничего этого нет, ни температуры, ни других симптомов, только совсем небольшая заложенность носа и все», — рассказал Андрей Ермак корреспонденту ФАН.

К слову, количество летальных исходов коронавируса в регионе достигло 1372. За последние сутки подтвержден 301 случай инфекции.

Ранее ФАН сообщал, что министр культуры Калининграда рассказал, когда в городе достроят филиал Третьяковки. Это произойдет через 2-3 года.