Ночевавшего на улице в Калининграде подростка вернул домой сотрудник полиции

Калининград, 20 ноября. 12-летний подросток ушел из дома в поселке Свободное, но был найден полицией меньше, чем через сутки. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

19 января ребенок поссорился со старшим братом, покинул дом в районе 16:00, гулял по стройкам, сильно замерз и пошел в школу, чтобы согреться. Так его и заметил участковый. Он занимался патрулированием территории и с радостью передал маленького калининградца матери.

«Установлено, что никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было. С ним проведена профилактическая беседа», — сообщают в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что полиция находит только 17% пропавших без вести людей. В Москве, Московской области и Чеченской республике исчезает около двух тысяч россиян ежегодно.