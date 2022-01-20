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Ночевавшего на улице в Калининграде подростка вернул домой сотрудник полиции
Происшествия
Ночевавшего на улице в Калининграде подростка вернул домой сотрудник полиции
pixabay.com  / 

Калининград, 20 ноября. 12-летний подросток ушел из дома в поселке Свободное, но был найден полицией меньше, чем через сутки. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. 

19 января ребенок поссорился со старшим братом, покинул дом в районе 16:00, гулял по стройкам, сильно замерз и пошел в школу, чтобы согреться. Так его и заметил участковый. Он занимался патрулированием территории и с радостью передал маленького калининградца матери. 

«Установлено, что никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было. С ним проведена профилактическая беседа», — сообщают в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. 

Ранее ФАН сообщал, что полиция находит только 17% пропавших без вести людей. В Москве, Московской области и Чеченской республике исчезает около двух тысяч россиян ежегодно. 

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