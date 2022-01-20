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Ухудшение погодных условий спровоцировало массу ДТП в Калининграде
Происшествия
Ухудшение погодных условий спровоцировало массу ДТП в Калининграде
ФАН  /  Лилия Щеблыкина

Калининград, 20 января. В районе поселка Каменка пассажирский автобус съехал в кювет. Как сообщил пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, дороги были убраны от снега, в причинах происшествия должно разобраться ГИБДД.

«Все снегоуборочные машины оснащены датчиками спутниковой навигации. В специальной программе «Афтограф» отображается трасса, время и виды работ. В диспетчерской управления дорожного хозяйства Калининградской области посмотрели программу. Дорога убиралась в утреннее время трижды: в 8:47, 9:02 и 11:29. Выполнена уборка снега и посыпка», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. 

Ухудшение погодных условий спровоцировало массу ДТП в Калининграде
vk.com / Пресс-служба ГИБДД по Калининградской области

В районе поселка Отрадное с дороги съехал еще один автобус. Он перевозил 15 человек, пострадало четверо из них.

«Помощь нуждавшимся в медицинской помощи оказана на месте, одна из них направлена на амбулаторное лечение после осмотра врачом, госпитализированных нет», — говорит пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. 

Также жители Калининградской области рассказали в Сети о массе ДТП в регионе. Перекрытой, к примеру, оказалась проезжая часть на улице Летней. Серебристый минивэн стал препятствием на пути движения Peugeot. 

Ухудшение погодных условий спровоцировало массу ДТП в Калининграде
vk.com / Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Еще один автомобиль влетел в забор на улице Гагарина. По словам очевидцев, водитель ехал с небольшой скоростью, но случайно задел бордюр. После его буквально «понесло». Сейчас с мужчиной все в порядке, о чем стало известно ФАН

Ухудшение погодных условий спровоцировало массу ДТП в Калининграде
vk.com / Cообщество автомобилистов Калининграда и области

Уже десятки автомобилей съехали в кюветы. Горожане также зафиксировали аварии в поселке Люблино и на трассе у курортного города Зеленоградска. 

Ухудшение погодных условий спровоцировало массу ДТП в Калининграде
instagram.com / pr scr incident.kld

Ранее ФАН сообщал, что из-за гололеда в Калининградской области столкнулось семь машин.

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россия калининград калининградская область
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