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Cемь автомобилей столкнулись в Калининградской области из-за гололеда
Происшествия
Cемь автомобилей столкнулись в Калининградской области из-за гололеда
telegram.com  /  pr scr Калининград №1

Калининград, 20 января. ДТП с участием семи автомобилей произошло в Калининградской области. Местные жители распространяют видео происшествия в Сети. 

«В регионе усиление ветра до 15-20 м/с, у моря 22-24 м/c, в вечернее и утреннее время возможна гололедица! Не превышайте допустимый скоростной режим, соблюдайте дистанцию до впереди двигающихся транспортных средств», — просят в ГИБДД. 

Отмечается, что обошлось без пострадавших. Машины столкнулись на выезде из международного аэропорта Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны. Местные жители высказываются о ситуации неоднозначно. 

«Как же надоели эти гонщики!» — говорит горожанка Ирина Р. 

«Гололед, объезжал этих ребят сегодня и хрустел по льду. Опасный участок, хорошо, что все выжили, в других местах такого нет», — рассказал корреспонденту ФАН калининградец Дмитрий П. 

Ранее ФАН сообщал, что в массовом ДТП под Калининградом пострадало семь человек. Все они были госпитализированы. 

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