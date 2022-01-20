Cемь автомобилей столкнулись в Калининградской области из-за гололеда

Калининград, 20 января. ДТП с участием семи автомобилей произошло в Калининградской области. Местные жители распространяют видео происшествия в Сети.

«В регионе усиление ветра до 15-20 м/с, у моря 22-24 м/c, в вечернее и утреннее время возможна гололедица! Не превышайте допустимый скоростной режим, соблюдайте дистанцию до впереди двигающихся транспортных средств», — просят в ГИБДД.

Отмечается, что обошлось без пострадавших. Машины столкнулись на выезде из международного аэропорта Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны. Местные жители высказываются о ситуации неоднозначно.

«Как же надоели эти гонщики!» — говорит горожанка Ирина Р. «Гололед, объезжал этих ребят сегодня и хрустел по льду. Опасный участок, хорошо, что все выжили, в других местах такого нет», — рассказал корреспонденту ФАН калининградец Дмитрий П.

Ранее ФАН сообщал, что в массовом ДТП под Калининградом пострадало семь человек. Все они были госпитализированы.