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Кабинки колеса обозрения под Калининградом качаются вокруг своей оси из-за урагана
Происшествия
Кабинки колеса обозрения под Калининградом качаются вокруг своей оси из-за урагана
pixabay.com  /  mrlaca76

Калининград, 17 января. Кабинки на колесе обозрения «Глаз Балтики», аттракционе, расположенном на берегу курортного города Зеленоградска под Калининградом, ураган «Герхильд» раскачал вокруг своей оси. Соответствующее видео попало в социальные сети. 

«После таких выкрутасов этот аттракцион станет колесом Фортуны. Крепления то стираются, а ведь это уже не первый ураган. Должны же быть фиксаторы для кабинок на время шторма», — сказал корреспонденту ФАН местный житель Константин М.

«После увиденного никогда больше не пойду кататься на него, крепления уже, должно быть, не в себе, потом можно костей не собрать», — говорит корреспонденту ФАН горожанин Николай К. 

Местные жители считают проект строительства колеса обозрения на берегу моря провальным. Некоторые из них надеются, что эксплуатировать «Глаз Балтики»  после шторма не будут, поскольку это опасно. 

Ранее ФАН сообщал, что ураган «Герхильд» задержал вылет самолетов из аэропорта Калининграда до вечера. Москвичи жаловались, что не могут улететь домой. 

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