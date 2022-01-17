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Ураган «Герхильд» задержал вылет самолетов из аэропорта Калининграда до вечера

  /   Обновлено: 17 января 2022 20:25
Происшествия
Ураган «Герхильд» задержал вылет самолетов из аэропорта Калининграда до вечера
kgd.aero  /  пресс-служба аэропорта Храброво

Калининград, 17 января. Рейсы из калининградского аэропорта имени императрицы Елизаветы Петровны почти задержались почти на целый день. Туристы не могут вернуться в родные города. 

«Сегодня в 9:30 должен быть вылет в Москву. 2 часа просидели в самолете. В итоге нас высадили обратно в аэропорт. Рейс перенесли на 16:30. Ждем…» — рассказывают они в Сети. 

В регионе объявлено штормовое предупреждение. В ночь на 17 января в Калининграде ветер повалил массу деревьев и обесточил ряд улиц. Ураган получил название «Герхильд». 

«Из-за сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе прилет и вылет рейсов задерживается. Порывы ветра достигают 20–22 м/с. Улучшение погодных условий ожидается к вечеру текущего дня», — говорится об этом в сообщении аэропорта.

К 17:36 ураганный ветер в регионе все еще не стих, хоть его порывы и уменьшились. Он по-прежнему продолжает завывать. Пешим прогулкам местные жители предпочитают нахождение дома. 

«Я сегодня видела, как вышка сотовой связи, и так уже еле державшаяся, в конце концов просто обвалилась из-за ветра. Даже на прогулку вечером не пойду, это просто страшно. Носила в руках шубу в ремонт, так ее чуть не унесло, ветер вырывает все из рук», — рассказала корреспонденту ФАН горожанка Анастасия М. 

Ранее ФАН сообщал, что ураган «Герхильд» в Калининграде повалил более 20 деревьев и оставил без света 12 улиц. 

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Все новости / Происшествия / Ураган «Герхильд» задержал вылет самолетов из аэропорта Калининграда до вечера
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