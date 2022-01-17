Ураган «Герхильд» задержал вылет самолетов из аэропорта Калининграда до вечера

Калининград, 17 января. Рейсы из калининградского аэропорта имени императрицы Елизаветы Петровны почти задержались почти на целый день. Туристы не могут вернуться в родные города.

«Сегодня в 9:30 должен быть вылет в Москву. 2 часа просидели в самолете. В итоге нас высадили обратно в аэропорт. Рейс перенесли на 16:30. Ждем…» — рассказывают они в Сети.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. В ночь на 17 января в Калининграде ветер повалил массу деревьев и обесточил ряд улиц. Ураган получил название «Герхильд».

«Из-за сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе прилет и вылет рейсов задерживается. Порывы ветра достигают 20–22 м/с. Улучшение погодных условий ожидается к вечеру текущего дня», — говорится об этом в сообщении аэропорта.

К 17:36 ураганный ветер в регионе все еще не стих, хоть его порывы и уменьшились. Он по-прежнему продолжает завывать. Пешим прогулкам местные жители предпочитают нахождение дома.

«Я сегодня видела, как вышка сотовой связи, и так уже еле державшаяся, в конце концов просто обвалилась из-за ветра. Даже на прогулку вечером не пойду, это просто страшно. Носила в руках шубу в ремонт, так ее чуть не унесло, ветер вырывает все из рук», — рассказала корреспонденту ФАН горожанка Анастасия М.

Ранее ФАН сообщал, что ураган «Герхильд» в Калининграде повалил более 20 деревьев и оставил без света 12 улиц.