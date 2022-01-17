Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 19:12
19:11
Происшествия
В Карпатах украинские туристы подрались с персоналом отеля из-за невкусного омлета
19:10
Происшествия
Ураган «Герхильд» задержал вылет самолетов из аэропорта Калининграда до вечера
19:10
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Твери
19:10
Политика
Аналитик Чазан констатировал раскол в Правительстве ФРГ из-за «Северного потока — 2»
19:06
Политика
Глава МИД ФРГ сообщила о визите на линию фронта в Донбассе
19:06
Общество
Вирусолог Ортман предупредил о риске появления ранок на пальцах при COVID-19
19:05
Общество
Сибирская ведьма Голунова заявила, что в 2022 году человечество ждет серьезное испытание
19:04
Общество
Экс-участница «Гoлocа» Саша Круглова сравнила уборку снега в Москве и Петербурге
19:04
Общество
В некоторых местах Ростовской области отменили крещенские купания
19:04
Общество
Фонд «Созидание» заменил батареи в доме участницы Великой Отечественной войны из Сычевки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жительница Калининграда возмущена условиями в детской инфекционной больнице

  /   Обновлено: 17 января 2022 18:18
Общество
Жительница Калининграда возмущена условиями в детской инфекционной больнице
instagram.com  /  Евгения А.

Калининград, 17 января. Местная жительница рассказала о возмутившей ее ситуации в третьем инфекционном отделении детской районной больницы. Она приехала туда на скорой помощи вместе с ребенком, которому не исполнилось еще и года, и по, ее словам, в выходные получила только свечи для понижения температуры и капли от гриппа.

«Мы попали в больницу с не сбивающейся температурой 40, сильным кашлем и после прямого контакта с заболевшим коронавирусом», — рассказала Евгения А. корреспонденту ФАН. 

Привлечь к себе внимание ей удалось только после многочисленных жалоб. Чтобы получить более основательную медицинскую помощь, ей пришлось буквально рыдать. 

«Я устроила истерику, и ребенку сделали рентген. Дежурный врач был в шоке и назначил антибиотики, тест на грипп. Почему все это не берут сразу, неясно. Текст на коронавирус у нас был в субботу утром, и до сих пор он не готов, температура держится и сейчас. Только в 12 дня нам поставили антибиотик и уколы, чтобы сбить температуру», — рассказала Евгения А. корреспонденту ФАН. 

Жительница Калининграда также обратила внимание персонала больницы на санитарное состояние палаты, но полы в помещении помыли лишь спустя несколько дней. Скопившийся там за многие месяцы мусор из труднодоступных мест не был удален, в том числе старые использованные памперсы. Открывать окно и проветривать помещение она не может, это запрещено. Спит калининградка на кровати со старым, истончившимся матрасом. По ее словам, он скорее похож на одеяло. 

«После моего видео палату протерли», — говорит Евгения А. корреспонденту ФАН. 

Жительница Калининграда возмущена условиями детской инфекционной больницы
instagram.com / Евгения А.

Она уже направила жалобы в министерство здравоохранения Калининградской области и другие инстанции. Женщина распространяет в Сети видео, на котором рассказывает о сложившейся ситуации. 

Ранее ФАН сообщал, что маленькие пациенты мерзнут в детской больнице в Калининграде. Отопление в помещениях учреждения включили только после многочисленных жалоб в Сети, обращений в СМИ. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жительница Калининграда возмущена условиями в детской инфекционной больнице
россия калининград калининградская область
Комментировать