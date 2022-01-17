Жительница Калининграда возмущена условиями в детской инфекционной больнице

Калининград, 17 января. Местная жительница рассказала о возмутившей ее ситуации в третьем инфекционном отделении детской районной больницы. Она приехала туда на скорой помощи вместе с ребенком, которому не исполнилось еще и года, и по, ее словам, в выходные получила только свечи для понижения температуры и капли от гриппа.

«Мы попали в больницу с не сбивающейся температурой 40, сильным кашлем и после прямого контакта с заболевшим коронавирусом», — рассказала Евгения А. корреспонденту ФАН.

Привлечь к себе внимание ей удалось только после многочисленных жалоб. Чтобы получить более основательную медицинскую помощь, ей пришлось буквально рыдать.

«Я устроила истерику, и ребенку сделали рентген. Дежурный врач был в шоке и назначил антибиотики, тест на грипп. Почему все это не берут сразу, неясно. Текст на коронавирус у нас был в субботу утром, и до сих пор он не готов, температура держится и сейчас. Только в 12 дня нам поставили антибиотик и уколы, чтобы сбить температуру», — рассказала Евгения А. корреспонденту ФАН.

Жительница Калининграда также обратила внимание персонала больницы на санитарное состояние палаты, но полы в помещении помыли лишь спустя несколько дней. Скопившийся там за многие месяцы мусор из труднодоступных мест не был удален, в том числе старые использованные памперсы. Открывать окно и проветривать помещение она не может, это запрещено. Спит калининградка на кровати со старым, истончившимся матрасом. По ее словам, он скорее похож на одеяло.

«После моего видео палату протерли», — говорит Евгения А. корреспонденту ФАН.

instagram.com / Евгения А.

Она уже направила жалобы в министерство здравоохранения Калининградской области и другие инстанции. Женщина распространяет в Сети видео, на котором рассказывает о сложившейся ситуации.

Ранее ФАН сообщал, что маленькие пациенты мерзнут в детской больнице в Калининграде. Отопление в помещениях учреждения включили только после многочисленных жалоб в Сети, обращений в СМИ.