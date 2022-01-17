Тело пропавшей в новогоднюю ночь местной жительницы нашли под Калининградом

Калининград, 17 января. Тело пропавшей в новогоднюю ночь местной жительницы нашли в областном городе Черняховске. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«По факту происшествия организована проверка. Видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнили ФАН в ведомстве.

Труп пенсионерки найден на берегу озера в районе улицы Каретной вечером 16 января. Ее родные рассказывают, что она страда деменцией.

Ранее ФАН сообщал, что в калининградской сауне умер молодой клиент. Рядом с ним был найден пакет с порошкообразным веществом.