Ураган «Герхильд» в Калининграде повалил более 20 деревьев и оставил без света 12 улиц

Калининград, 17 января. Ураганный ветер в регионе повалил как минимум 22 дерева. Такие данные предоставляют в городской администрации. Сообщения о новых последствиях разбушевавшейся стихии еще продолжают поступать.

На улице Радищева дерево упало на автомобиль, на Яналова и Леонова оказались перегорожены трамвайные пути, на ул. Чапаева, 26-28 заблокирован въезд в городскую больницу №2. Зафиксирована масса случаев перекрытия проезжей части, частично разрушены частные дома.

480 фонарей на 12 улицах вышли из строя. Все эти улицы осталось без света.

«Ураган «Герхильд» также повредил высоковольтную линию в микрорайоне им. А. Космодемьянского, из-за чего было погашено 8 ТП на ул. Ижорская, ул. Карташева, ул. Магнитогорская и ул. Аральская», — рассказывают в городской администрации.

На ул. Гагарина, 227 обрушилась фронтальная часть нежилого здания, которое арендовал неизвестный предприниматель. Поврежденным оказался припаркованный рядом грузовик. Пострадавших нет.

Местные жители стараются не выходить на улицу. Граждан, покинувших дома ранним утром ради прогулок с животными, погода шокировала.

«Это самое настоящее буйство стихии, мой пес сильно испугался. Ветер завывает страшно, меня он просто сдувал», — рассказал корреспонденту ФАН горожанин Сергей Г.

Ранее ФАН сообщал, что ураган «Эльза» повалил 20 деревьев в Калининградской области. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.