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Калининградцы жалуются на отклоняющиеся от расписания автобусы
Общество
Калининградцы жалуются на отклоняющиеся от расписания автобусы
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Калининград, 17 января. Местные жители пожаловались на отклоняющиеся от расписания автобусы. Об этом сообщается в одном из местных популярных пабликов. 

«Автобус №48 вечно не соблюдает расписание и интервал между рейсами. Ждем по 40 минут, моя дочь с утра не может нормально уехать в школу. Транспорт вечно снимается с рейсов, а я опаздываю на работу!» — рассказала жительница Калининграда. 

Вернуться домой после тяжелого трудового дня она также не может, поскольку транспорт сходят с рейсов и в 20:27 и 20:48, и дождаться его невозможно. Она обращается к городской администрации с просьбой навести порядок. 

«Он и мимо остановки также проезжается, даже если там люди стоят», — вторит ей Светлана Е. 

Горожане жалуются и на автобус №8, маршрутку №82, №75, автобус №25, №48, №26. В этой ситуации страдают и юные, и взрослые калининградцы. 

«С автобусом №4 все обстоит аналогично, он ходит не по расписанию, части транспорта нет вообще. Ребенок не может нормально добираться до школы», — рассказала Валерия Ж. корреспонденту ФАН. 

Она пожаловалась на нарушения, но проверка, по ее словам, ничего не дала. Предприятие оштрафовали, но улучшения работы перевозчика она так и не добилась. 

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы возмущены сорокаминутным ожиданием автобусов на морозе после 21:00. Они не могут спокойно возвращаться с работы домой. 

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