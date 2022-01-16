Калининград, 16 января. Разбитый тротуар на улице Батальной давно превратился для жителей Московского района в своеобразную полосу препятствий. Его поверхность испещрена ямами, которые невозможно обойти. Особенно жалуются молодые мамы, так как передвижение по этому тротуару с коляской – сплошное мучение.

О насущной проблеме корреспонденту ФАН рассказала горожанка Виктория А. У женщины двое маленьких детей – двух и девяти лет. По ее словам, ходить по тротуару на улице Батальной ей приходится каждый день.

«Слева всегда припаркованы машины, а справа лужу не обойти! Для родителей с колясками и инвалидов в этом месте квест, особенно сложно осенью и зимой, в дождливое время», — говорит жительница Калининграда.

Пройти здесь сложно даже взрослому человеку.

«Собираешь грязь и лужи», — уточняет Виктория А.

Горожане считают, что городской администрации давно пора обратить внимание на Московский район. По их словам, улицы Батальная, Киевская и Коммунальная находятся в ужасном состоянии, а на Машиностроительной прямо возле школы №29 образовалось озеро, в которое может провалиться человек.

Ранее ФАН сообщал, что тротуар потеряли коммунальщики Санкт-Петербурга. Его завалило снегом.