Калининградцы массово жалуются на огромные очереди в МФЦ

Калининград, 16 января. Местные жители возмущены огромными очередями в МФЦ, соответствующие фото они выкладывают в соцсетях.

«Когда же это кончится? Простояла сегодня пол дня, столько времени потеряно! Неужели нельзя распечатать QR-код вне офисов, в которых некоторым, между прочим, нужно получить важную государственную услугу? Почему даже во время прихода опасного штамма «Омикрон» все не организовать нормально?» — жалуется корреспонденту ФАН горожанка Кристина Д.

Директор МФЦ Калининграда Сергей Корягин уже доводил до сведения граждан, что подтвердить учетную запись на «Госуслугах», к примеру, можно в приложениях Сбербанка, ВТБ и банка «Санкт-Петербург». По данным агентства РИА Новости, очереди в МЦФ раздражают каждого пятого россиянина.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы по четыре часа простаивают в очередях МФЦ ради получения QR-кодов. Новые ограничения в регионе ввели еще осенью.