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Подснежники зацвели в январе в Калининградской области
Общество
Подснежники зацвели в январе в Калининградской области
pixabay.com/PD  / 

Калининград, 16 января. В регионе зацвели подснежники. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Первые подснежники в Калининграде решили поторопить весну и проклюнулись аж в середине января!» — говорит горожанка Елена К. 

Она приложила в своему сообщению фото проклюнувшихся цветов. Погода в регионе очень переменчива. Снег выпадает, но спустя день приходит тепло. 

«Обычно подснежники в середине февраля начинают расти, а тут действительно очень рано. У нас свой участок, я всегда вижу первые. Только в этом году такая аномалия! После Нового года снег выпадает и морозы стоят», — рассказал горожанка Елена Л. корреспонденту ФАН. 

По словам местной жительницы Людмилы Г., растения «путают» времена года из-за регулярных оттепелей. Не так давно она заметила набухшие почки на вербе. 

Ранее ФАН сообщал, что подснежники и мимоза расцвели на Кубани вслед за айвой на фоне аномального потепления. Обычно желтые душистые букеты дарят женщинам на 8 Марта. 

 

 

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