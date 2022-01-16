Подснежники зацвели в январе в Калининградской области

Калининград, 16 января. В регионе зацвели подснежники. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Первые подснежники в Калининграде решили поторопить весну и проклюнулись аж в середине января!» — говорит горожанка Елена К.

Она приложила в своему сообщению фото проклюнувшихся цветов. Погода в регионе очень переменчива. Снег выпадает, но спустя день приходит тепло.

«Обычно подснежники в середине февраля начинают расти, а тут действительно очень рано. У нас свой участок, я всегда вижу первые. Только в этом году такая аномалия! После Нового года снег выпадает и морозы стоят», — рассказал горожанка Елена Л. корреспонденту ФАН.

По словам местной жительницы Людмилы Г., растения «путают» времена года из-за регулярных оттепелей. Не так давно она заметила набухшие почки на вербе.

Ранее ФАН сообщал, что подснежники и мимоза расцвели на Кубани вслед за айвой на фоне аномального потепления. Обычно желтые душистые букеты дарят женщинам на 8 Марта.