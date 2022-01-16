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Альтернатива поездке в Европу: писатель Александр Цыпкин рассказал, чем его удивил Калининград

Общество
Альтернатива поездке в Европу: писатель Александр Цыпкин рассказал, чем его удивил Калининград
instagram.com  /  pr scr @festdir

Калининград, 16 января. Восьмисерийный сериал «Живу в России» с участием известного сценариста и писателя Александра Цыпкина сняли в Калининградской области. В съемках также был задействован историк Егор Яковлев.

Картина появилась под руководством местной организации «Фестивальная дирекция», которая ставит своей целью преобразование культурной жизни региона. Журналисты Цыпкин и Яковлев рассказывали о серфинге на суровой российской Балтике, бизнесменах и маркетологах, которые живут в Калининграде, а также выясняли, почему в регион постоянно едут снимать кино.

Писатель и сценарист Александр Цыпкин рассказал о причинах жить в Калининградской области
instagram.com / pr scr @festdir

Заключительный выпуск сериала «Живу в России» носит название «Пять причин приехать и остаться, по версии Цыпкина и Яковлева». Ведущие оценили туристическую инфраструктуру Калининграда и сравнили его с Европой. 

«Можно поехать, не запариваясь из-за границ, не думая о курсе валют, это можно сделать, решив прямо сейчас, раз, и ты уже в аэропорту. Быстро прилетел… Мне кажется, что это такой неожиданный способ провести выходные не в Москве, не в Петербурге, а съездив практически заграницу, но оставаясь на территории России. И здесь, кстати, отличная инфраструктура туристическая, ресторанчики, отели хорошие, поэтому мне кажется, что это здоровая такая альтернатива поездке в Европу», — рассказывает Александр Цыпкин.

Вместе с историком Егором Яковлевым он прошелся по острову Канта, где навестил могилу знаменитого философа. В честь Нового года местность обильно украшена фонариками.  

Сериал уже оценили местные жители. К слову, проект был реализован в рамках национального проекта «Культура». 

«Класс! Никогда, кстати, не думал серфить на Балтике, столько лет здесь живу, надо попробовать! Хорошая передача», — сказал корреспонденту ФАН горожанин Виталий Ж. 

Ранее ФАН сообщал, что супруга Александра Цыпкина раскритиковала женщин с зарплатой в 25 тысяч рублей. По ее мнению, они сами ответственны за свою жизнь и свой выбор. 

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