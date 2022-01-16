Уникальное явление лунного гало наблюдали жители в Калининградской области

Калининград, 16 января. Жители региона в ночь с субботы на воскресенье массово наблюдали образование огромной световой сферы вокруг луны. Об этом они сообщают в социальных сетях. Явление носит название лунного гало.

«Гало — это оптическое явление наподобие радуги. Оно обусловлено наличием сложенных из кристалликов льда перистых облаков в верхней тропосфере. Из-за преломления света гало иногда бывает радужным», — сказано в Сети.

vk.com / pr scr vk.com

Калининградцы приходят в восторг от увиденного. Гало, по их словам, можно наблюдать крайне редко.

«Лунное гало — нечастое явление. Я до этого сам его не видел, только слышал от бабушки. Очень красиво!» — говорит корреспонденту ФАН Виталий Ж.

«Удивительные вещи можно увидеть на нашем небе! То Северное сияние, то вот гало», — сказала горожанка Ольга Т.

vk.com / Евгений Нижегородцева

Местные жители продолжают выкладывать фотографии. Они не перестают восхищаться увиденным.

Ранее ФАН сообщал, что лунное гало украсило ночное небо в Ленинградской области. Чаще там можно наблюдать гало солнечное.