Сотрудник Росгвардии спас жизнь пожилому пассажиру автобуса в Калининградской области

Калининград, 5 января. Сотрудник Росгвардии в Калининградской области спас жизнь пассажиру автобуса, которому резко стало плохо.

Старший прапорщик полиции Андрей Новиков направлялся домой со службы. В тот момент он заметил в автобусе, следовавшему по маршруту Калининград — Корнево, пожилого мужчину, который почувствовал себя плохо, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардец понял, что у местного жителя случился приступ эпилепсии. Сотрудник ведомства моментально среагировал и оказал пострадавшему первую доврачебную помощь. Благодаря своевременным действиям Новикова, пенсионер выжил. Затем на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, мужчину госпитализировали.

Офицер отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Брянской области майор Андрей Миненко ранее спас мужчину, который хотел прыгнуть с моста. Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Брянск-Орловский.