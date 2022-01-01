Крохотная болотная черепаха появилась на свет в зоопарке Калининграда

Калининград, 1 января. Черепаха, относящаяся к редкому виду, родилась в калининградском зоопарке. Об этом сообщили в группе учреждения «ВКонтакте».

Сотрудники зоопарка рассказали, что одна из взрослых болотных черепах отложила яйцо еще 19 октября. Появление на свет детеныша произошло только под Новый год. Отмечается, что животное имеет крохотный размер.

По словам работников, черепаха выглядит как обычная, хотя и относится к редкому виду, который занесен в Красную книгу. В первое время рацион питания для новорожденной будет состоять из червячков, жуков и улиток.

Ранее сотрудники калининградского зоопарка выложили в Сеть видео с кусающейся черепахой. Местных жителей подобный контент развеселил. В видеоролике показаны банные процедуры животного.