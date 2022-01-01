Новый 2022 год наступил в самом западном регионе России — Калининграде

Калиниград, 1 января. Новый 2022 год наступил на всей территории России. Заключительным регионом, куда пришел праздник, стала Калининградская область, которая находится в самой западной части страны.

Калининградцы вслед за своими соотечественниками в полночь наполнили бокалы шампанским по случаю встречи Нового 2022 года тигра. За пять минут до боя курантов с поздравительными словами выступил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что для страны 2021 год оказался не самым простым.

«Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, и смогли это сделать благодаря нашей солидарности», — подытожил президент.

Первыми в России праздник встретили в Камчатском крае и на Чукотке. Там он наступил в 15:00 по московскому времени. Начавшийся год пройдет под покровительством Голубого Водяного тигра, который официально вступит в свои права только 1 февраля.