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Калининградцы благодарят спасителя двух провалившихся под лед маленьких девочек
Общество
Калининградцы благодарят спасителя двух провалившихся под лед маленьких девочек
39.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Калининград, 31 декабря. Местные жители засыпают благодарностями мужчину, который бросился в воду, увидев двух скрывающихся под толстым слоем льда маленьких девочек. Пост о нем появился в одном из популярных пабликов. 

«Герои не носят плащей. Спасителя зовут Матвей Ж., он отмалчивался и вообще не хотел себя афишировать», — сказано о нем в Сети. 

Трагедия чуть не произошла на Лесном озере в поселке Космодемьянском. Девочки провалились под лед в 50 метрах от берега. Неизвестная женщина звала на помощь, кто-то начала ломать ветки, чтобы протянуть их детям. Находящийся на другой стороне озера Матвей Ж. просто скинул куртку и пошел на лед. Он провалился, но ему удалось вытолкать девочек на берег. Их оперативно передали родителям. 

В предновогодний вечер калининградцы пьют за здоровье за Матвея Ж. Они называют его героем. 

«Спасибо за достойный поступок!» — говорит Наталья И.

«Настоящий мужчина! Побольше бы таких», — сказала Алена В. корреспонденту ФАН.

По их мнению, калининградца должны представить к награде. Соответствующую просьбу горожане, участвовавшие в спасительной операции, передали правоохранителям. 

Ранее ФАН сообщал, что полицейского наградят медалью за спасение ребенка из ледяной воды в Липецке. Соответствующий указ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

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