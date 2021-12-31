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Алиханов рассказал о лучших местах для путешествий по Калининградской области в праздники
Общество
Алиханов рассказал о лучших местах для путешествий по Калининградской области в праздники
gov39.ru  /  Правительство Калининградской области

Калининград, 31 декабря. Губернатор Антон Алиханов рассказал о лучших туристических местах региона и предложил посетить их на грядущих праздниках. Перед Новым годом он сделал специальный пост в Instagram.  

«Впереди новогодние каникулы, а это значит, самое время путешествовать по Калининградской области», — говорит глава региона. 

Он включил в туристический рейтинг город Советск и спектакли «Тильзит-театра», которые должны пройти 2, 5, 8 и 9 января; представления в деревне викингов «Кауп», где можно будет посмотреть традиционное сжигание йольского полена; возможность познакомиться с тайнами Вальдавского замка в поселке Низовье и оперу-буфф, которую будут там показывать с 4 января. Предлагается обратить внимание и на ряд других мероприятий. Гостей региона ждут:

  • Праздничные выходные в Гусеве и гастрономический маршрут с согревающими ароматными напитками у главной елки.
  • Лазерное шоу в Зеленоградске с 26 декабря по 6 января с 17:00 до 22:00 на Курортном проспекте, 20.
  • Бесплатные пешеходные экскурсии со смотрителем озера Тихое в Светлогорске со 2 по 6 января, 9 января с 14:30 до 15:30.
  • Производство крафтового сыра, дегустация и его самостоятельное приготовление в сыроварне «Тильзит-Рагнит».
  • Выставка «Елочки-иголочки» в Пионерском.
  • Музей-кафе «Патефон» в поселке Железнодорожный, в коллекции которого представлены музыкальные шкатулки, шарманки, патефоны, граммофоны, а также фонограф Эдисона.

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов назвал возможный срок открытия международных границ. По его словам, это должно произойти в наступающем году. 

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Все новости / Общество / Алиханов рассказал о лучших местах для путешествий по Калининградской области в праздники
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