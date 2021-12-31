Калининградцы со страхом следят за повышающимися ценами на бензин

Калининград, 31 декабря. Цены на бензин в регионе продолжают расти. Перед Новым годом горожане с удивлением обнаружили, что автомобильное топливо вновь подорожало. Они рассказали об этом корреспонденту ФАН.

«Бензин подрос еще на 20 копеек! Поездка на машине — это не роскошь, а необходимость. Почему цены для владельцев машин продолжают задирать?!» — возмущается местный житель Валентин Ж.

Согласно данным сайта fuelprices.ru, стоимость дизельного топлива в регионе за три месяца выросла на 3,09% (1,61 рубль), бензина АИ-92 на 2,2% (0,99 рубля), бензина АИ-52,56 на 2,28% (1,17 рублей), бензина АИ-98 на 1,76% (1,03 рубля).

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы отмечают стабильный рост цен на бензин. Топливо обходится им дороже, чем где-либо в СЗФО.