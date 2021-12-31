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Легковушка с ребенком в салоне загорелась в центре Калининграда
Происшествия
Легковушка с ребенком в салоне загорелась в центре Калининграда
pixabay.com  / 

Калининград, 31 декабря. Легкой автомобиль Toyota с маленьким ребенком в салоне загорелся в Центральном районе Калининграда. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе Росгвардии. 

По словам источника ФАН, калининградец посадил своего ребенка в кресло и решил прогреть машину. Для этих целей он включил двигатель, но чуть позже заметил, что салон начал гореть. Пока он очищал лобовое стекло, из него повалил дым. 

На помощь оказавшимся в беде калининградцам пришли проходившие мимо сотрудники Росгвардии. Дошкольника удалось спасти. Пострадавшим была оказана первая помощь. Потушить огонь удалось до прибытия пожарных. 

Ребенок не пострадал, сейчас он чувствует себя хорошо. Его отец получил ожоги рук. 

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники Росгвардии спасли из огня пенсионерку в республике Коми. Ее квартира загорелась. 

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