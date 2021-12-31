Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 14:19
14:14
Экономика
Министерство финансов Белоруссии констатировало рост госдолга страны на 0,9%
14:14
Весь мир
В Аравийском море перехвачено судно с иранским экипажем и крупным грузом наркотиков
14:13
Армия
Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с участием кораблей ТОФ и военнослужащих ВВО
14:11
Происшествия
Женщину с перерезанным горлом обнаружили в туалете парка Горького в Москве
14:11
Общество
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова записала поздравление с Новым годом из больницы
14:06
Происшествия
В Мордовии автомобиль опрокинулся в кювет
14:06
Весь мир
Минобороны Колумбии обвинило власти Венесуэлы в подготовке терактов на колумбийской территории
14:05
Весь мир
Глава СОМБ Иванов поздравил с наступающим Новым годом российских инструкторов и жителей ЦАР
14:04
Общество
В Крыму считают, что создание кластера даст развитие кролиководству на полуострове
14:03
Спорт
Пять европейских клубов заинтересованы в переходе пережившего клиническую смерть Эриксена
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Калининграде сняли на видео дрифтующий грузовик
Общество
В Калининграде сняли на видео дрифтующий грузовик
vk.com  /  Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Калининград, 31 декабря. Водитель грузовика устроил экстремальный дрифт. Водитель большегруза отправил машину в управляемый занос, заставив грузовик кружиться на месте.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных популярных пабликов в соцсети. Калининградцы живо на него отреагировали. Кое-кто отметил умелую езду водителя. 

«Профи мастерство оттачивает!» — высказался Сергей С.

«Я просто в шоке! На голоде так выруливать не каждый сможет», — сказал корреспонденту ФАН местный житель Василий Г. 

В целом горожане посчитали подобное обращение с машиной неуместным и пророчат водителю увольнение с работы. Дрифтовал он, по их словам, на автомобиле очень крупной местной торговой сети. 

«Похоже, у кого-то последний рабочий день!» — говорит Николай Н.

«После Нового года кто-то будет искать новую работу», — сказал Георгий З.

По мнению калининградцев, что подобные трюки могут плохо сказаться на состоянии автомобиля, а также товара, который перевозит водитель. Экспериментировать в подобном ключе, по их мнению, стоит исключительно на своей машине. 

Ранее ФАН сообщал, что автоэксперты пояснили как разобраться с таксистами-нелегалами и дрифтом в черте города. Они предлагают в том числе собирать биометрические данные водителей. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Калининграде сняли на видео дрифтующий грузовик
россия калининград калининградская область
Комментировать