В Калининграде сняли на видео дрифтующий грузовик

Калининград, 31 декабря. Водитель грузовика устроил экстремальный дрифт. Водитель большегруза отправил машину в управляемый занос, заставив грузовик кружиться на месте.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных популярных пабликов в соцсети. Калининградцы живо на него отреагировали. Кое-кто отметил умелую езду водителя.

«Профи мастерство оттачивает!» — высказался Сергей С. «Я просто в шоке! На голоде так выруливать не каждый сможет», — сказал корреспонденту ФАН местный житель Василий Г.

В целом горожане посчитали подобное обращение с машиной неуместным и пророчат водителю увольнение с работы. Дрифтовал он, по их словам, на автомобиле очень крупной местной торговой сети.

«Похоже, у кого-то последний рабочий день!» — говорит Николай Н. «После Нового года кто-то будет искать новую работу», — сказал Георгий З.

По мнению калининградцев, что подобные трюки могут плохо сказаться на состоянии автомобиля, а также товара, который перевозит водитель. Экспериментировать в подобном ключе, по их мнению, стоит исключительно на своей машине.

Ранее ФАН сообщал, что автоэксперты пояснили как разобраться с таксистами-нелегалами и дрифтом в черте города. Они предлагают в том числе собирать биометрические данные водителей.