Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 20:39
20:38
Экономика
Экономист Гордеев считает маловероятным значительный рост потребления газа в мире
20:33
Происшествия
Адвокатов-взяточников осудят в Нижнем Новгороде
20:33
Политика
Коротченко назвал январь 2022 года определяющим месяцем в новейшей истории человечества
20:32
Общество
Netflix после жалобы на сериал «Эмили в Париже» пообещал корректнее изображать украинцев
20:30
Шоу-бизнес
Галкин и Лазарев высмеяли Бузову и ее песни
20:28
Происшествия
Молодой клиент умер в калининградской сауне
20:26
Общество
Вице-губернатор Петербурга пожелал горожанам верить в волшебство
20:25
Общество
Эксперт «Деловой России» прогнозирует 30-процентное падение рентабельности предприятий общепита в 2022 году
20:23
Общество
Глава Севастополя рассказал на пресс-конференции об итогах работы правительства за год
20:23
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев упрекнул Диму Билана в лицемерии после интервью Ксении Собчак
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Молодой клиент умер в калининградской сауне
Происшествия
Молодой клиент умер в калининградской сауне
Невские Новости  / 

Калининград, 28 декабря. Мужчина в возрасте 24 лет скончался в одной из саун Калининграда. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в СУ СК России по Калининградской области. 

Все произошло в районе улицы Невского. О случившемся в полицию сообщила администратор заведения. Рядом с погибшим был найден пакет с порошкообразным веществом, которое направили на химическое исследование. 

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего обнаружено не было», — рассказали корреспонденту ФАН в Следственном комитете. 

Представители ведомства оперативно прибыли на место происшествия. Организована судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ФАН сообщал, что умерший человек более часа пролежал на дороге в Калининграде. Росгвардейцы оказались единственными, кто обратил на него внимание. 

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Молодой клиент умер в калининградской сауне
россия калининград калининградская область
Комментировать