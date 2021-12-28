Молодой клиент умер в калининградской сауне

Калининград, 28 декабря. Мужчина в возрасте 24 лет скончался в одной из саун Калининграда. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в СУ СК России по Калининградской области.

Все произошло в районе улицы Невского. О случившемся в полицию сообщила администратор заведения. Рядом с погибшим был найден пакет с порошкообразным веществом, которое направили на химическое исследование.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего обнаружено не было», — рассказали корреспонденту ФАН в Следственном комитете.

Представители ведомства оперативно прибыли на место происшествия. Организована судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ФАН сообщал, что умерший человек более часа пролежал на дороге в Калининграде. Росгвардейцы оказались единственными, кто обратил на него внимание.