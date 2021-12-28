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Жители боятся быть погребенными в развалинах аварийного здания под Калининградом
Происшествия
Жители боятся быть погребенными в развалинах аварийного здания под Калининградом
vk.com  /  pr scr Черняховск Главный

Калининград, 28 декабря. Жители Калининградской области боятся быть погребенными под остатками аварийного здания. В советское время на его месте находился завод по производству сыра, но строение пришло в негодность и обветшало настолько, что находиться поблизости от него стало просто опасно. 

«Люди не могут попасть во двор кратчайшим путем, а ходить мимо страшно. Стена обвалится и придавит к черту!» — жалуется горожанин Виталий Ф. корреспонденту ФАН. 

Пространство вокруг здания выложено старой пришедшей в негодность брусчаткой, и именно по ней приходится ездить жителям, чтобы оказаться во дворе. Каждый день они вынуждены преодолевать лишний километр. 

«Снести давно пора этот дом, раз не реставрируют. Живем как на пороховой бочке. Забор поставили с ограждением, а что толку то от этого? Сейчас организуют еще один, а мы будем ждать, когда здание снова обрушится? Чтобы заехать во двор, приходится круги наматывать. Администрация зашевелится только тогда, когда кого-то придавит при обрушении!» — возмущается местная жительница Виктория Ф. в Сети. 

Горожане уверены, что дом восстановлению не подлежит, и пытаться добиться этого глупо. Перекрытием проезжей части из-за реставрационных работ они просто возмущены. 

Ранее ФАН сообщал, что четыре человека пострадали и один погиб при обрушении здания комбината в Туве. Перекрытие обрушилось прямо на людей.

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