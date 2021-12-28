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Ребенка чуть не раздавило частью ремонтируемого балкона под Калининградом
Происшествия
Ребенка чуть не раздавило частью ремонтируемого балкона под Калининградом
vk.com  /  pr scr СВЕТЛЫЙ_105 | ПОДСЛУШАНО

Калининград, 28 декабря. Частью конструкции ремонтируемого балкона чуть не убило ребенка. Об этом корреспонденту ФАН сообщила горожанка Евгения Р.

«Под аркой у дома на улице Советской, 6 проезжала машина скорой, и часть лоджии упала на нее. Я видела этот момент. Рядом стоял ребенок, он уже подходил к арке, повезло, что не оказался под ней!» — сказала корреспонденту ФАН Евгения Р.

Местные жители в шоке от того, что ремонт на балконе выполнялся без соблюдения техники безопасности. По их мнению, для проведения подобных работ требуется установка дополнительных фасадных ограждений. Получить травму после обычного похода в магазин или по пути на работу могли многие, считают горожане.

Ранее ФАН сообщал, что более 1,3 тысячи фасадов жилых домов Москвы ждет капитальный ремонт. Такое заявление сделал заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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