Ямы с останками животных и измученных собак находят местные жители под Калининградом

Калининград, 28 декабря. Местные жители нашли ямы с останками собак в Калининградской области. Об этом сообщается в одном из местных пабликов в социальной сети.

«В пос. Дубки обнаружена яма, заполненная водой, и в ней воет собака, рядом с еще одной уже мертвой. Ее извлекли из воды без нас, позже мы выехали на место, чтобы извлечь второе, погибшее животное. Калининградцы узнали ее, она обитала рядом на ферме, но около двух месяцев назад исчезла», — рассказывают горожане.

По их словам, животное жило на территории неподалеку, в месте, где уже были случаи исчезновения собак. Их число пугает. Волонтеры обвиняют во всем жителя, который предположительно разводит скот.

Жестокое обращение с животными — это статья уголовного кодекса. Причинение боли и страданий живому существу карается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или применением других санкций.

Ранее ФАН сообщал, что волонтеры нашли расстрелянную собаку под Калининградом. Все ее тело было изрешечено пулями.