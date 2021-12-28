Рельсобус насмерть сбил мужчину в Калининграде

Калининград, 28 декабря. Мужчина погиб, попав под колеса рельсобуса в микрорайоне «Сельма». Об этом ФАН сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

Уточняется, что он получил несовместимые с жизнью травмы. Проводится проверка. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе калининградской железной дороги.

«Человек неожиданно появился на пути прямо перед рельсобусом, который следовал по маршруту Чкаловск — Северный вокзал. Он начал экстренно тормозить, но это не помогло», — говорят в пресс-службе КЖД.

Ранее ФАН сообщал, что электричка сбила ребенка в калининградском микрорайоне «Сельма». Он потерял ноги.