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Рельсобус насмерть сбил мужчину в Калининграде
Происшествия
Рельсобус насмерть сбил мужчину в Калининграде
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Калининград, 28 декабря. Мужчина погиб, попав под колеса рельсобуса в микрорайоне «Сельма». Об этом ФАН сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

Уточняется, что он получил несовместимые с жизнью травмы. Проводится проверка. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе калининградской железной дороги.

«Человек неожиданно появился на пути прямо перед рельсобусом, который следовал по маршруту Чкаловск — Северный вокзал. Он начал экстренно тормозить, но это не помогло», — говорят в пресс-службе КЖД.

Ранее ФАН сообщал, что электричка сбила ребенка в калининградском микрорайоне «Сельма». Он потерял ноги.

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