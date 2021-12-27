Житель Калининграда до смерти избил случайного знакомого

Калининград, 27 декабря. 34-летний неоднократно судимый житель города Черняховска признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

Выпив, поздним вечером он встретил 52-летнего незнакомца, отдыхал и с ним, а после нанес ему не менее 13 ударов руками и ногами в область головы и тела в процессе ссоры. Беспомощного знакомого он оставил на месте преступления. Гулявший с собакой прохожий нашел его мертвым.

«Личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки. На этапе предварительного следствия местный житель полностью признал свою вину, а также подтвердил свои показания на месте. В ходе судебного заседания он занял позицию непричастности к случившемуся», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета РФ Наталья Гацко.

Несмотря на это, следователям удалось собрать достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора. Мужчине назначено 8 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ФАН сообщал, что калининградец нанес знакомому десять ударов по голове и бросил умирать на лестнице. Он выпивал в компании друзей.