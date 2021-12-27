Пенсионер умер в отделении калининградского банка

Калининград, 27 декабря. В одном из местных отделений банка скончался пенсионер. Об этом сообщает источник ФАН в СУ СК России региона.

Около 11:30 пришедший в банковский офис пенсионер упал и больше не встал. Уточняется, что он потерял сознание. Сотрудники вызвали скорую, но медики ничем помочь ему не смогли.

Умерший калининградец проживал в доме по соседству банком на улице Куйбышева, 11. Ему было 73 года.

Ранее ФАН сообщал, что пенсионер умер в ожидании своей очереди к специалисту банка на Сахалине. Он сидел на лавочке.