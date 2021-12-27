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Пенсионер умер в отделении калининградского банка

Происшествия
Пенсионер умер в отделении калининградского банка
pixabay.com  / 

Калининград, 27 декабря. В одном из местных отделений банка скончался пенсионер. Об этом сообщает источник ФАН в СУ СК России региона. 

Около 11:30 пришедший в банковский офис пенсионер упал и больше не встал. Уточняется, что он потерял сознание. Сотрудники вызвали скорую, но медики ничем помочь ему не смогли. 

Умерший калининградец проживал в доме по соседству банком на улице Куйбышева, 11. Ему было 73 года. 

Ранее ФАН сообщал, что пенсионер умер в ожидании своей очереди к специалисту банка на Сахалине. Он сидел на лавочке. 

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