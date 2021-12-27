Молодая девушка выпала из окна многоэтажки в Калининграде

Калининград, 27 декабря. Прохожие обнаружили на улице Римской девушку в тяжелом состоянии и сообщили о ней в правоохранительные органы. Об этом стало известно корреспонденту ФАН.

«Она стонала, у нее закатились глаза. Подруга позвала меня на помощь, мы накрыли пострадавшую и вызвали скорую. Трогать ее не стали, так как она лежала в неестественной позе, видимо, были переломы. На седьмом этаже было открыто окно: как я понял, она упала оттуда», — рассказал житель Калининграда Василий Е.

На место происшествия прибыли родители пострадавшей. По их словам, она больна и незадолго до гибели прислала родственникам смс.

Неубранный в выходные снег смягчил ее падение. Жительница Калининграда чудом не ударилась о бетонную лестницу.

«Хоть какая-то польза есть от бездействия коммунальных служб. Если девушка и выживет, то все равно останется инвалидом. Очень жаль ее», — сказала корреспонденту ФАН Василиса С. «Бедная», — говорит Анастасия Ж.

Горожанка была доставлена в БСМП с травмой головы, позвоночника, костей таза и бедер. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее ФАН сообщал, что школьница выпала из окна многоэтажки в Калининграде. Она умерла на месте.