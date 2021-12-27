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Пожилой мужчина сгорел во внезапно вспыхнувшем пожаре в Калининграде
Происшествия
Пожилой мужчина сгорел во внезапно вспыхнувшем пожаре в Калининграде
telegram.com  /  Пресс-служба CУ СК России по Калининградской области

Калининград, 27 декабря. Мужчина 66 лет погиб во время пожара на улице Павлика Морозова. Следственный комитет проводит проверку. В ведомстве установили, что умерший проживал один. Причиной его гибели могла стать неосторожность при курении. 

«На теле горожанина не обнаружено видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко. 

Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. После проверки ведомства будет принято процессуальное решение. 

Из четырехэтажного дома удалось спасти пятерых человек. Огонь тушили 23 сотрудника МЧС, было привлечено пять единиц техники. 

Ранее ФАН сообщал, что пожарные спасли от огня пятерых человек. Говорилось о погибшем, им и стал умерший 66-летний местный житель.

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