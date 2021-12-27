Мечту восьмилетнего мальчика из Калининграда исполнили бойцы Балтийского флота

Калининград, 27 декабря. Мечту восьмилетнего Миши Бледного в рамках акции «Елка желаний» воплотили в жизнь военнослужащие Балтийского флота. Мальчик захотел побывать в воинской части, сообщили в министерстве обороны РФ.

«Шар с мечтой калининградского школьника снял с «елки желаний», установленной в Министерстве обороны Российской Федерации, заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин. В воскресенье Миша Бледный со своими братьями побывали в мотострелковом полку армейского корпуса Балтийского флота в Калининграде», — рассказывают в Минобороны РФ.

Ребятам дали подержать настоящее оружие и накормили их солдатской пищей, дети покатались на военной технике, а также осмотрели музей боевой славы, после чего отправились на аэродром Чкаловск. Там дислоцирован истребительский авиационный полк соединения морской авиации Балтийского флота.

«Шар с мечтой калининградского школьника снял с «елки желаний», установленной в Министерстве обороны Российской Федерации, заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин. В воскресенье Миша Бледный со своими братьями побывали в мотострелковом полку армейского корпуса Балтийского флота в Калининграде», — рассказывают в Минобороны РФ.

Ведомство принимает участие в благотворительной акции «Елка желаний» впервые. Проект входит в президентскую программу «Россия — страна возможностей». Теперь все желания детей, связанные с армией и флотом, обязательно исполнятся.

Миссия «Елки желаний» — дарить ощущение новогоднего волшебства людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За время ее существования было исполнено более 21 тысячи детских желаний.

Ранее ФАН сообщал, что во время акции «Елка желаний» получат подарки южноуральские дети. Инициатива проведения праздника исходит от благотворительного проекта «Мечтай со мной».