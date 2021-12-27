Пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры в Калининграде

Калининград, 27 декабря. Пожар произошел на улице Павлика Морозова. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе регионального МЧС, горело жилое здание.

«Имеется пострадавший. Спасено пять человек. Реагирование сил и средств МЧС по Калининградской области было своевременным», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства.

На тушение выезжало 23 человека, привлекли пять единиц техники. Воспламенилось четырехэтажное довоенное здание.

Ранее ФАН сообщал, что несколько человек погибло при пожаре под Пермью. Огонь полыхал на площади 103 квадратных метра.