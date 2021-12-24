Житель Калининграда возмущен «истязанием» занесенных в красную книгу редких сов

Калининград, 24 декабря. Местный житель, прогуливаясь по центральной площади Калининграда, был крайне возмущен, увидев коммерсантов, издевающихся, как он посчитал, над занесенными в Красную книгу совами поводы Tyto alba. Этот вид сипух на территории региона считается исчезающим, почему горожанин Евгений В. сразу же позвонил в полицию.

«23 декабря 2021 года я увидел группу молодых людей, которые, достав из машины двух птиц, привязанных веревками за лапы, размахивали ими, грубо дергали веревки при попытках птиц улететь и производили иные действия, несовместимые с биологией и экологией птиц! Я как эколог имею основания расценивать это как «истязания», — возмутился калининградец Евгений В.

Он вступил в диалог с предпринимателями и выяснил, что птицы на территорию региона завезены из центральной России, «содержатся хорошо» и «дрессированы». Предполагается, что горожане будут охотно с ними фотографироваться, но Евгений В. считает их нахождения в центре Калининграда нарушением.

«А как же право на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного ее здоровью или имуществу экологическим правонарушением? Как же обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам? Это прописано в конституции! Причинение вреда объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Калининградской области, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством», — заявил он.

По мнению Евгения В., коммерсанты должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Горожанин уже связался со всеми возможными инстанциями.

«Я обратился в прокуратуру Калининградской области. Вчера отправил заявление через сайт Госуслуги», — рассказал корреспонденту ФАН Евгений В.

Сейчас он ждет результата и боится, что предприниматели могут убить птиц с целью сокрытия деяния, которое он считает преступным, почему просит полицию изъять редких животных.

Ранее ФАН сообщал, что в тульском экзотариуме появились на свет три совенка. Их родители предпочитают не подпускать никого к гнезду.