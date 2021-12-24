Известный калининградский хирург Павел Затолокин погиб во время катания на лыжах

Калининград, 24 декабря. Известный калининградский хирург Павел Затолокин погиб во время катания на горных лыжах в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его друг Игорь Вайсбейн, начмед городской клинической больницы.

По его словам, все случилось 23 декабря. Спускаясь с горного склона, Затолокин пропал. Его мертвое тело было найдено спасателями.

«Павел не увидел края обрыва из-за тумана. Ехал быстро и попал в снежную ловушку. Доставали его два часа и спасти уже не смогли. Он был лучшим эндоскопическим хирургом Калининградской области», — рассказал Игорь Вайсбейн.

Павел Затолокин — врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук. В Калининграде он проводил уникальные по уровню операции. Жители города помнят его, поскольку он помог очень многим.

«Моего деда он спас от онкологии. Такое ощущение, что сама судьба не благоволит россиянам. Лучшие врачи уходят», — сказал корреспонденту ФАН Евгений Ш. «Соболезнования родным и коллегам! Очень жаль», — сказала корреспонденту ФАН Надежда М.

Ранее ФАН сообщал, что известный ульяновский хирург погиб в страшном ДТП под Саратовом. Он был за рулем и вылетел на встречную полосу.