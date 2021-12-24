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Автомобиль на одной из улиц Калининграда загорелся прямо на ходу
Происшествия
Автомобиль на одной из улиц Калининграда загорелся прямо на ходу
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 24 декабря. Автомобиль в городе загорелся прямо на ходу. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области. 

«В 8:53 поступило сообщение о возгорании автомобиля возле городского зоопарка на проспекте Мира. В машине Dodge Caravan загорелся моторный отсек. Среагировало две единицы техники и 10 человек личного состава. В 9:20 очаг возгорания был полностью устранен», — рассказал корреспонденту ФАН глава пресс-службы МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

Быструю работу пожарных отметили и очевидцы происшествия. Они сняли происшествие на видео, которое быстро наводнило местные паблики в социальных сетях. 

Ранее ФАН сообщал, что на ходу загорелся автомобиль скорой помощи в Челябинске. Раздался хлопок, похожий на взрыв.

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россия калининград калининградская область
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