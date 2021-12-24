Калининградцы отмечают стабильный рост цен на бензин

Калининград, 24 декабря. Местные жители отмечают стабильный рост цен на бензин. Свое возмущение они высказывают в популярных пабликах в социальных сетях. Горожане публикуют фотографии с заправок, на которых видно, что топливо прибавляет в цене на 20 копеек еженедельно.

По данным сайта fuelprices.ru, за год дизель стал дороже на 4 рубля, бензин АИ-92 на 4,05 рубля, АИ-95 на 3,69 рубля, АИ-98 4,40 рублей. Статистика говорит о том, что в регионе топливо обходится автомобилистам дороже, чем где-либо еще в СЗФО. На 2,71 рубля его цена превышает среднюю стоимость в России. Ситуацию прокомментировали местные жители.

«А зарплаты у нас одни из самых низких! Вот и как жить?» — говорит корреспонденту ФАН горожанин Виталий Г.

Ранее ФАН сообщал, что Росстат зафиксировал подорожание бензина, которое превышает инфляцию. С начала года его цена возросла на 10%.