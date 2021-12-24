Жительница Калининграда фиктивно зарегистрировала в квартире 24 иностранцев

Калининград, 24 декабря. Прокуратура Зеленоградского района города Калининграда поддержала государственное обвинение в отношении местной жительницы, которая фиктивно зарегистрировала 24 граждан республик Армения и Узбекистан в своей квартире. Ее оштрафуют на 38 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

«Судом было установлено, что подсудимая не собиралась предоставлять гражданам жилое помещение», — рассказали корреспонденту ФАН.

Ее признали виновной. Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее ФАН сообщал, что юрист Митева предупредила о тюремном сроке за фиктивную регистрацию. Собственник может быть освобожден от уголовной ответственности только в том случае, если способствует раскрытию преступления.