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Жительница Калининграда фиктивно зарегистрировала в квартире 24 иностранцев
Происшествия
Жительница Калининграда фиктивно зарегистрировала в квартире 24 иностранцев
pixabay.com  / 

Калининград, 24 декабря. Прокуратура Зеленоградского района города Калининграда поддержала государственное обвинение в отношении местной жительницы, которая фиктивно зарегистрировала 24 граждан республик Армения и Узбекистан в своей квартире. Ее оштрафуют на 38 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе прокуратуры Калининградской области. 

«Судом было установлено, что подсудимая не собиралась предоставлять гражданам жилое помещение», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Ее признали виновной. Приговор пока в законную силу не вступил. 

Ранее ФАН сообщал, что юрист Митева предупредила о тюремном сроке за фиктивную регистрацию. Собственник может быть освобожден от уголовной ответственности только в том случае, если способствует раскрытию преступления. 

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