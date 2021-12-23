Сотрудница банка из Калининграда не позволила пенсионеру перевести свой миллион мошенникам

Калининград, 23 декабря. 65-летнего пенсионера от перевода скопленного за жизнь миллиона рублей мошенникам спасла обычная сотрудница банка. Она увидела, что мужчина сильно нервничает и постоянно общается с кем-то по телефону. Это побудило ее доложить полиции о его намерении снять со счета огромную сумму денег, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

«Я поинтересовалась, для каких целей ему нужны деньги и с кем он постоянно консультируется. Клиент очень нервничал и не хотел слушать. Подозревая, что это мошенники, я позвонила в полицию», — рассказала сотрудница банка.

Правоохранители нашли едва не обманутого калининградца на одной из улиц города. К счастью, им удалось убедить пенсионера, что он общался с ворами и никаких «безопасных счетов» не существует.

«Его уберегло еще и то, что в банке не было нужной суммы и деньги ему должны были выдать на следующий день», — говорят корреспонденту ФАН в полиции.

О поступке сотрудницы местного банка узнали местные жители. Они оценили ее бдительность.

«Молодец девушка, всех ей благ», — говорит корреспонденту ФАН Александр Г. «Вот это сотрудница! Считаю, что ей нужно дать премию», — сказал корреспонденту ФАН Виталий В.

Ранее ФАН сообщал, что мошенники выманили у жителя Хакасии пять миллионов рублей. Они убедили мужчину взять кредит.