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Автобусы до литовского Вильнюса начнут ездить из Калининграда этой зимой
Общество
Автобусы до литовского Вильнюса начнут ездить из Калининграда этой зимой
klgd.ru  /  Пресс-служба администрации Калининграда

Калининград, 23 декабря. Автобусы до Вильнюса начнут ходить из города уже этой зимой. Об этом сообщают в пресс-службе калининградского автовокзала. 

Маршруты планируется запустить в декабре-январе этого года. В Литву жители региона будут добираться через Минск. 

«25 декабря 2021 года и 8 января 2022 года будут выполняться рейсы по международному маршруту № 8522 «Калининград — Минск» до Вильнюса» — говорится на сайте калининградского автовокзала. 

25.12.2021 и 08.01.2022 автобус направится в Литву. Он отбудет в субботу в 10:15. Обратно из Вильнюса он поедет 26.12.2021, 09.01.2022 в воскресенье, 10:00. 

На новость отреагировали горожане. Они надеются, что скоро у них появится возможность выехать за рубеж.

«Какая радость! Неужели пандемия скоро закончится и начнется нормальная жизнь? Хочется верить, что после прививки можно будет начать путешествовать», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия В. 

Ранее ФАН сообщал, что около 74% россиян не планируют путешествий на новогодние праздники. 24% из них собираются отправиться в Москву. 

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