В Калининградской области 58-летнего мужчину нашли мертвым недалеко от его дома

Калининград, 23 декабря. Мужчину в возрасте 58 лет нашли мертвым недалеко от места, где он жил. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в СУ СК России по Калининградской области.

Неподвижно лежащее тело прохожие заметили на одной из улиц города 22 декабря. Умереть пенсионер мог из-за проблем с сердцем.

«Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка», — рассказали корреспонденту ФАН в Следственном комитете.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Позднее будет озвучена точная причина смерти.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели нашли пропавшего на Урале охотника мертвым. Мужчина отправился в лес на квадроцикле.