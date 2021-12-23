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В Калининградской области 58-летнего мужчину нашли мертвым недалеко от его дома
Происшествия
В Калининградской области 58-летнего мужчину нашли мертвым недалеко от его дома
pixabay.com  / 

Калининград, 23 декабря. Мужчину в возрасте 58 лет нашли мертвым недалеко от места, где он жил. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в СУ СК России по Калининградской области. 

Неподвижно лежащее тело прохожие заметили на одной из улиц города 22 декабря. Умереть пенсионер мог из-за проблем с сердцем. 

«Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка», — рассказали корреспонденту ФАН в Следственном комитете. 

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Позднее будет озвучена точная причина смерти.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели нашли пропавшего на Урале охотника мертвым. Мужчина отправился в лес на квадроцикле.

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россия калининград калининградская область
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