Калининградец искупался в экстремально холодном Балтийском море

Калининград, 23 декабря. Местный житель искупался в замерзающем Балтийском море и шокировал пользователей социальных сетей. Видео с ним появилось в одном из местных популярных пабликов.

«Как же холодно смотреть», — комментируют происходящее калининградцы.

Температура воды на Балтике достигла +2,2 градусов. Медик Эгле Щеблыкина рассказала корреспонденту ФАН, чем купание в такой опасно холодной воде может кончиться для обычного человека.

«Будет переохлаждение, сосудистый спазм, и как он обернется, неизвестно. Купающийся может и потерять сознание, гипоксия наступает. Судорога может начаться», — рассказала корреспонденту ФАН медицинский работник Эгле Щеблыкина.

По ее словам, долгое погружение в ледяную воду может даже представлять угрозу для жизни человека. Эксперт рекомендует вспомнить героев фильма «Титаник» и не рисковать собой ради сомнительных экспериментов.

Ранее ФАН сообщал, что калининградские «Янтарные моржи» признали своим любителя серфинга на Балтийском море.