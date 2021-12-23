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Калининградец искупался в экстремально холодном Балтийском море

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 19:16
Общество
Калининградец искупался в экстремально холодном Балтийском море
telegram.com  /  pr scr "Калининград №1"

Калининград, 23 декабря. Местный житель искупался в замерзающем Балтийском море и шокировал пользователей социальных сетей. Видео с ним появилось в одном из местных популярных пабликов. 

«Как же холодно смотреть», — комментируют происходящее калининградцы. 

Температура воды на Балтике достигла +2,2 градусов. Медик Эгле Щеблыкина рассказала корреспонденту ФАН, чем купание в такой опасно холодной воде может кончиться для обычного человека.

«Будет переохлаждение, сосудистый спазм, и как он обернется, неизвестно. Купающийся может и потерять сознание, гипоксия наступает. Судорога может начаться», — рассказала корреспонденту ФАН медицинский работник Эгле Щеблыкина. 

По ее словам, долгое погружение в ледяную воду может даже представлять угрозу для жизни человека. Эксперт рекомендует вспомнить героев фильма «Титаник» и не рисковать собой ради сомнительных экспериментов.

Ранее ФАН сообщал, что калининградские «Янтарные моржи» признали своим любителя серфинга на Балтийском море. 

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