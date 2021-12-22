«Автотор» и «Рэнера» планируют собрать первые электрокары в 2023 году

Калининград, 22 декабря. Автомобильное калининградское предприятие «Автотор» намеревается начать выпуск электромобилей в 2023 году. Поддержку фирме окажут в RENERA Росатома.

Первые электрокары должны сойти с конвейера в Калининграде уже почти через год. Для этого компания кооперируется с дочерней структурой Росатома под названием «Рэнера». Предполагается, что сотрудничество двух организаций выльется в выпуск электромобилей разных классов.

Причем «Автотор» собирается не только локализовать производство электрифицированных транспортных средств. Ожидается, что на предприятии займутся созданием комплектующих, не исключая и аккумуляторные батареи.

Сейчас доподлинно неизвестно, какие именно модели начнут собирать на калининградском заводе. Эксперты считают, что производство таких машин, как BMW iX может экономически не оправдаться, поэтому они высказывают предположения о возможной сборке южнокорейских авто на архитектуре E-GMP, вроде Kia EV6, Genesis GV60 или Hyundai Ioniq 5.

Вдобавок, «Рэнера» и «Автотор» собираются запустить в 2025 году производство литий-ионных ячеек и систем накопления энергии, мощность которых превысит 3 ГВт/ч. Предприятие уже строится на территории города Неман.

Автомобили с электрическим и газовым силовыми агрегатами в настоящее время уже разрабатывают инженеры калининградского «Автотора». Запас хода без подзарядки моделей должен составить 400 км.