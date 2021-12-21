Алиханов попросил помощи из-за идеи Литвы ограничить транзит из Белоруссии

Калининград, 21 декабря. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил обеспокоенность инициативой Литвы ограничить поставку грузов из Белоруссии, так как Калининград потребляет белорусские продукты.

Алиханов попросил помощи, так как сильно переживает за жителей Калининграда. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем — продукты, стройматериалы и не только», — сказал он.

Ранее сообщалось, что парковая зона появится у руин Королевского замка в центре Калининграда. Город планируется благоустраивать по аналогии с Москвой, где когда-то построили парк «Зарядье» в центре.