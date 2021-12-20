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Тело местного жителя нашли у ручья на окраине Калининграда
Происшествия
Тело местного жителя нашли у ручья на окраине Калининграда
pixabay.com  /  PD

Калининград, 20 декабря. Мертвого 66-летнего местного жителя нашли у мелиоративного ручья на окраине города. Его обнаружил охранник завода «Автотор», сообщили корреспонденту ФАН в региональном Следственном комитете. 

«Проводится доследственная проверка. На теле не обнаружено видимых повреждений, указывающих на насильственных характер смерти. Выясняются обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Вытащить погибшего на берег удалось с помощью МЧС. Пенсионер был инвалидом второй группы и проживал в Космодемьянском. С 14 декабря его искала сестра.

Ранее ФАН сообщал, что тело выпавшего с 13 этажа москвича нашли на улице Гагарина в Калининграде. Ему было 36 лет.

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россия калининград калининградская область
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