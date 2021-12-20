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Тело 46-летней велосипедистки нашли в придорожной канаве под Калининградом

Происшествия
Тело 46-летней велосипедистки нашли в придорожной канаве под Калининградом
pixabay.com  /  Antranias

Калининград, 20 декабря. Тело местной жительницы и ее велосипед были обнаружены рядом с пригородной дорогой в Славском городском округе под Калининградом. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. 

Женщину нашли в районе 18 часов 19 декабря. На место выезжал следователь.

Погибшая — 46-летняя жительница поселка Победино. В правоохранительных органах считают, что она упала в канаву по дороге домой и не смогла из нее выбраться. 

«Видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе Следственного комитета. 

Предполагается, что жительница Калининградской области скончалась либо из-за заболевания сердца, либо в результате механической асфиксии в воде, то есть утонула. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка. 

Ранее ФАН сообщал, что СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на свалке в Краснодарском крае. Ребенку было 4-5 дней от рождения. 

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Все новости / Происшествия / Тело 46-летней велосипедистки нашли в придорожной канаве под Калининградом
россия калининград калининградская область
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