Присяжные снова не явились на суд по делу о убийстве младенца врачами из Калининграда

Калининград, 20 декабря. Новое заседание по делу Элины Сушкевич и Елены Белой, калининградских врачей, которых обвиняют в убийстве младенца весом 700 грамм, состоится только 17 января. Оно должно было пройти сегодня, но суду не удалось собрать нужное количество присяжных. Об этом корреспонденту ФАН сообщил адвокат Андрей Золотухин.

«Есть список кандидатов в присяжные заседатели от каждого региона. Он формируется один раз в пять лет. Суд нам говорит, что вызвал около 40 000 человек. Пришло 13, их начали отбирать. Для начала людей было достаточно, но тут же один из кандидатов взял самоотвод», — рассказал корреспонденту ФАН адвокат Андрей Золотухин.

По его словам, это произошло потому, что списки присяжных старые, пятилетней давности. В этом году они должны быть заменены. Приглашения на заседания отправляются по месту регистрации, за несколько лет место проживания у предполагаемых присяжных может смениться, и даже не один раз, что обусловлено динамичным развитием Московской области.

Комментарий ФАН также дал адвокат Камиль Бабасов. Он говорит, что врачи продолжают оставаться в следственном изоляторе и не смогут вернуться к работе до апреля следующего года.

«Элину Сушкевич и Елену Белую оставили под стражей до 03.04.2022 г. Следующее заседание 17.01.2022», — рассказал корреспонденту ФАН адвокат Камиль Бабасов.

Ранее ФАН сообщал, что в Мособлсуде дело Сушкевич и Белой собирались рассмотреть сегодня. Адвокаты говорили о своем «боевом» настрое.