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Прокуратура организовала проверку после падения студента с высотки в Калининграде

Происшествия
Прокуратура организовала проверку после падения студента с высотки в Калининграде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калининград, 20 декабря. Из-за гибели 16-летнего студента Калининградского морского рыбопромышленного колледжа прокуратура Московского района организовала проверку. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе ведомства. Ребенок упал с крыши многоэтажного здания на улице Батальной.

«Прокуратурой Московского района проводится проверка соблюдения федерального законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, правоохранительными органами, а также следственными проводится проверка в порядке статей 144, 145, ход и результаты которой поставлены на контроль в нашем ведомстве», — рассказали корреспонденту ФАН в прокуратуре. 

В указанных выше статьях разъяснен порядок рассмотрения сведений о преступлениях. Согласно им, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной уголовно-процессуальным кодексом. 

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре выясняют обстоятельства гибели девочки, упавшей с крыши. Ее тело нашли накануне вечером возле дома по улице Советской Армии. 

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