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Туристы катались в опасно раскачивающихся кабинках аттракциона у моря под Калининградом
Общество
Туристы катались в опасно раскачивающихся кабинках аттракциона у моря под Калининградом
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 20 декабря. Туристы снимают видео в опасно раскачивающихся кабинках аттракциона «Глаз Балтики» на побережье Балтийского моря. Соответствующее видео появилось в одном из местных популярных пабликов. Видно, что они кричат и напуганы.

Очевидно, что гости региона любуются на Балтику с высоты птичьего полета в сильный ветер. Это отметили жители Калининградской области в разговоре с корреспондентом ФАН

«Кричат они, а перед тем как покупать билет, не видели, какой ветер?» — заявляет Мария Ф. 

Горожане считают, что создатели аттракциона «Глаз Балтики» сильно рискуют, когда идут кататься на аттракционе в сильный ветер.

«Не лучше ли ограничить вход на колесо в такую погоду? Или так нужно цену за строительство отбить?» — говорит корреспонденту ФАН горожанка Валерия Ф. 

Горожане также сняли видео, на котором некий рабочий пытается обвязать кабинки колеса «Глаз Балтики» веревкой. Предполагается, что так они будут раскачиваться меньше. 

Ранее ФАН сообщал, что Наташа Королева порекомендовала влюбленным новое колесо обозрения под Калининградом. По ее мнению, это подходящее для уединения место.

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россия калининград калининградская область
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